Durdurulan araçlardaki köpeklerin altından uyuşturucu çıktı | Video 28.04.2025 | 15:33 Bitlis'te durdurulan 2 araçta yapılan aramada bagajlardaki köpeklerin altında gizlenmiş 5,5 kilo skunk ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 2 aracı durdurup, arama yaptı. Detaylı aramada, araçların bagajında bulunan kurt köpeklerinin altına gizlenmiş 5 parça halinde 5,5 kilo skunk ile 7.65 mm çapında tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. (DHA