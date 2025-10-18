E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video
18.10.2025 | 11:05
E5 karayolu Büyükçekmece mevkii Mimar Sinan istikametine seyir eden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilerek yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, trafik durma noktasına geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video 18.10.2025 | 11:05
01:04
03:15
Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video 18.10.2025 | 09:58
01:53
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video 18.10.2025 | 09:49
00:30
01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
00:32
Maltepe’de dükkana pompalı tüfekle saldıran şüpheli yakalandı | Video 17.10.2025 | 16:15
01:37
02:33
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video 17.10.2025 | 14:25
03:55
Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
00:33
Sakarya merkezli 8 ilde sahte borsa dolandırıcılığı: 13 tutuklama | Video 17.10.2025 | 12:07
00:44
06:55
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 17.10.2025 | 11:40
04:47
00:32
00:48
11:15
01:18
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36
04:27
03:27
İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 16.10.2025 | 16:24