Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım | Video
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Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da lenfoma hastalığına yenilerek vefat eden 9 yaşındaki oğlu için sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde peş peşe duygusal paylaşımlar yapan Şallı, oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazdı.
Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da lenfoma hastalığına yenilerek vefat eden 9 yaşındaki oğlu için sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde peş peşe duygusal paylaşımlar yapan Şallı, oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazdı.