Ece Gürel'in babası Müge Anlı'ya konuştu! "Kızım cadılık okuluna gitmedi" | Video
Belgrad Ormanı'nda kaybolup 4 gün sonunda bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in yaşadıklarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Canlı yayına bağlanan Ece Gürel'in babası, kızının ölümünü şüpheli bulduğunu söyledi. Kızının cadılık okuluna gitmediğini sadece astrolojiyle ilgilendiğini anlattı.
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