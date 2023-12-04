Video Yaşam Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı | Video
Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı | Video

Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı | Video

04.12.2023 | 15:03

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.

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Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

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