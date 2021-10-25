Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi: Kıyafetinde kamera, kulağında 'böcek' bulundu | Video
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Malatya'da ehliyet sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde kamera ile kulaklarında 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili 6'sı Türk 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirilecek olan ehliyette sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğu bunlardan 5 kişinin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunun ve sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler konu ile ilgili şahıslarla irtibatlı 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 yabancı uyruklu şahıs ve bunlara ait 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 kişinin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.