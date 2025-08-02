El bombalı saldırı planı deşifre edildi: 4 kişilik suç ağı çökertildi | Video
Bursa il girişinde durdurulan bir araçta 2 adet el bombası ele geçirilmesiyle başlayan operasyonda, Türkiye genelinde planlanan bombalı saldırı hazırlığı deşifre edildi. Aralarında firari örgüt yöneticileriyle bağlantılı kişilerin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul'dan el bombası temin eden M.D. (21) ile Balıkesir Edremit'te bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şahıslara yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir illerinde 30 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda; 2 adet savunma tipi el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet GPS takip cihazı ele geçirildi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
00:39
Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video 02.08.2025 | 16:26
02:27
Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada! 02.08.2025 | 13:48
15:10
00:47
6 adrese eş zamanlı operasyon: Sosyal medya yayıncısı tutuklandı | Video 02.08.2025 | 13:25
07:02
03:21
Saman yüklü Tırdan 3 milyon liralık gümrük kaçağı sigara çıktı | Video 02.08.2025 | 10:37
00:51
01:09
26:16
Osmanlı ve Bizans’ın birleştiği Hisar 02.08.2025 | 08:57
19:49
HPV her zaman kansere yol açar mı? HPV'nin tedavisi mümkün mü? 01.08.2025 | 22:17
00:12
Yaya geçidine park edilen otomobilin üzerinden atlayan yaya kamerada | Video 01.08.2025 | 16:17
00:08
İzmir'de 11 yıl hapisle aranan firari şahıs yakalandı | Video 01.08.2025 | 15:25
04:05
Şile’de suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2025 | 14:07
02:26
01:40
01:03
00:20
35:13
SON DAKİKA: Elazığ'da bir maden ocağında göçük! | Video 01.08.2025 | 11:28