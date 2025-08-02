El bombalı saldırı planı deşifre edildi: 4 kişilik suç ağı çökertildi | Video 02.08.2025 | 09:51 Bursa il girişinde durdurulan bir araçta 2 adet el bombası ele geçirilmesiyle başlayan operasyonda, Türkiye genelinde planlanan bombalı saldırı hazırlığı deşifre edildi. Aralarında firari örgüt yöneticileriyle bağlantılı kişilerin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 savunma tipi el bombası bulundu. Araç sürücüsü A.B. (31) gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının Fırat Timuçin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden alınan talimatlarla İzmir'de bazı kişilere yönelik şantaj, baskı ve saldırı planlandığı ortaya çıktı.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul'dan el bombası temin eden M.D. (21) ile Balıkesir Edremit'te bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şahıslara yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir illerinde 30 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonda; 2 adet savunma tipi el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet GPS takip cihazı ele geçirildi.Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.