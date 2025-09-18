El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video
Bursa’da, sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs aniden hareket edince, çevreden bir kişi aracı durdurup, aynı yerine park etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki minibüs, el freni çekilmediği için bir anda hareket etti. O sırada minibüsün sürücüsüz ilerlediğini gören çevredeki bir kişi, aracın kapısını açıp el frenini çekti. Minibüsü herhangi bir yere çarpmadan durduran kişi, ardından anahtarı kontakta olan aracı aynı yerine park etti. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16
03:46
00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34
01:26
04:02
03:25
16:48
04:17
00:55
02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08
02:32
01:31
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 17.09.2025 | 10:57
00:44
01:18
Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47
02:00
01:23
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 16.09.2025 | 15:27