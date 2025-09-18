Video Yaşam El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video
18.09.2025 | 16:16

Bursa’da, sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs aniden hareket edince, çevreden bir kişi aracı durdurup, aynı yerine park etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki minibüs, el freni çekilmediği için bir anda hareket etti. O sırada minibüsün sürücüsüz ilerlediğini gören çevredeki bir kişi, aracın kapısını açıp el frenini çekti. Minibüsü herhangi bir yere çarpmadan durduran kişi, ardından anahtarı kontakta olan aracı aynı yerine park etti. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

