Elazığ merkezli 6 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 gözaltı | Video
Elazığ merkezli 6 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
98 DOLANDIRICILIK OLAYI ÖNLENDİ
Yapılan soruşturma süresince tespit edilen 14 milyon 753 bin liralık toplam 98 adet dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden engellendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şahsa ise adli kontrol kararı verildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumlarda en yakın polis birimine ya da 112 ihbar hattına ulaşmalarını istedi.
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