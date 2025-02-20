Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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