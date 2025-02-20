Video Yaşam Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı

Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı

20.02.2025 | 10:35

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi Yurt Tren İstasyonu'nda 800 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) devreye girdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, olaya karışan M.A., C.A., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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