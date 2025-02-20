Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 20.02.2025 | 10:35 Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi Yurt Tren İstasyonu'nda 800 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) devreye girdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, olaya karışan M.A., C.A., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.