Elazığ'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu | Video 21.08.2024 | 12:39 Elazığ'da bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde silah sesini duyan yakınları, E.Y.'nin odada yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.