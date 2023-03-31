Video Yaşam Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Video
Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Video

Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Video

31.03.2023 | 15:27

Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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