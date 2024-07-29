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Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi | Video

Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi | Video

29.07.2024 | 15:47

Elazığ'da yarım saatte yıkılması beklenen hasarlı 3 katlı bina, yıkım ekipleri tarafından 13 saatte ancak yıkılabildi.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde hasarlı olmasından dolayı yıkılması gereken 3 katlı bir bina için yıkım ekipleri dün öğle saatlerinde çalışmaya başladı. Yarım saatte yıkımı yapılması gereken bina, kolonları ve betonunun sağlam olmasından dolayı 7 saatte yıkılamadı. Yıkım çalışmalarına ara verilmesinin ardın dan ardından bugün sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlanıldı. Kepçe operatörünün dünden itibaren yaklaşık 13 saat boyunca yıkım için mücadele etmesine sonucu 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Binanın betonunun sağlam olması ve yapımında oldukça fazla demir kullanılmasından dolayı binanın dayanıklı olduğunu ifade eden yıkım ekipleri, "Dünden itibaren 3 katlı binanın yıkımı için yoğun çaba sarf ettik. Binayı yaklaşık 13 saat sonunda ancak yıkabildik. Normalde bu tür binaları çok erken yıkmamıza rağmen bu bina gerçekten bizi çok uğraştırdı" dedi.

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