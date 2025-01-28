Video Yaşam Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı | Video
Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı | Video

Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı | Video

28.01.2025 | 14:19

Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 4 parça halinde 2 kilo 994 gram metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 236,15 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 parça halinde 64 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 95 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve 7 adet kartuş, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 Türk Lirası ele geçirildi. Olaylarda 12 şüpheli şahıs yakalanırken, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi.

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