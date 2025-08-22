Video Yaşam Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video
22.08.2025 | 08:29

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 araç kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

