Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
