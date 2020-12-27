Emniyet Genel Müdürlüğü, o evsiz vatandaş için harekete geçti | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü, yatacak yeri olmadığı için sokakta kalan ve hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan Ali Çiftçi’ye ulaşıldığını, helalleşildiğini ve gerekli desteğin sağlandığını açıkladı.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirilen denetimler esnasında turistlere pasaport kontrolü yapıldığı sırada turistlerle beraber yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi durdurup kimliğini kontrol eden polis ekiplerinin "Neden dışarıdasın?" sorusu üzerine kısıtlama olduğunu bildiğini ancak yatacak yerinin olmadığını, sokakta kaldığını belirten Çiftçi'ye kurallar gereği polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya'da yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.