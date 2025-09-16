Video Yaşam Emniyet şeridinden kaynak yaptılar, tepki gösteren sürücüye saldırdılar | Video
16.09.2025 | 12:34

İstanbul Beylikdüzü’nde bir sürücü, emniyet şeridini kullanarak öne geçmek isteyen iki servis şoförüne tepki gösterdi. Bu durum üzerine aralarında tartışma yaşanırken, servis şoförleri önce tartıştıkları adamın aracına hasar verdi, ardından ise akan trafikte önünü kesti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü'nde Ambarlı Liman Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki ayrı yolcu servisinin şoförü, emniyet şeridini kullanarak diğer araçların önüne geçmek istedi. Bu duruma öfkelenen başka bir sürücü ise sözlü tepki gösterdi. Taraflar arasında küfürleşme yaşanırken, saniyeler sonrasında minibüs şoförleri tartıştığı adamın önünü kesti. Akan trafiğe aldırmayan şahıslar, araca ve sürücüye saldırırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
