Emniyet şeridinden kaynak yaptılar, tepki gösteren sürücüye saldırdılar | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde bir sürücü, emniyet şeridini kullanarak öne geçmek isteyen iki servis şoförüne tepki gösterdi. Bu durum üzerine aralarında tartışma yaşanırken, servis şoförleri önce tartıştıkları adamın aracına hasar verdi, ardından ise akan trafikte önünü kesti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
00:44
06:35
01:01
02:33
İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 16.09.2025 | 12:34
03:36
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34
09:00
İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video 16.09.2025 | 12:34
04:37
08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
01:37
04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
03:11
01:22
01:26
01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42
01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58