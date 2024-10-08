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Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video

Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video

08.10.2024 | 16:15

Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı ile ilgili davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık Ali E., mahkeme başkanına davadan kendi rızasıyla çekilmesini ima edince mahkeme başkanı sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Sanığın salondan çıkarılması üzerine savunmasını avukatı devam ettirdi.

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Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazı altında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 6'ncı duruşma Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E. ve Ahmet Y. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mimar Erol Ö., mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı.

SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Duruşmada söz alan ve Emre Apartmanı'nın 2'nci katı tamamlanmışken sattığını iddia eden sanıklardan Ahmet Y., "Ben her şeyi düzgün yaptım. Benim sorumluluğumda yıkılmadı bina. Belediye ekipleri gelip ruhsat verdi. Benden alındıktan sonra binada değişiklik yapılmış. Benimle alakalı bir durum söz konusu değil" dedi.

"BEN İNŞAATI ALMADAN ÖNCE BU BİNANIN YAPIMINDA MALZEMELER ÇALINMIŞ"
Binada yanlış hiçbir şey yapmadığını savunan sanık Ali E., "Ben 20 aydır yatıyorum. Ben bu binayı 1999'da aldım. Ben aldığımda ruhsat çıkmıştı. Ruhsat alındığında bina zaten bitmişti. Burada mağdur olan herkes kadar ben de mağdurum. Beni de dolandırdılar. Ben suçlu her kimse ortaya çıkmasını istiyorum. Raporlar ortaya çıksın. Ben inşaatı almadan önce bu binanın yapımında malzemeler çalınmış. Bunların hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması için içerde kalmaya razıyım. Ben bu binayı almadan sahte evraklar yapılmış. Bu evrakların ortaya çıkmasını istiyorum. Benim tek istediğim gerçek suçlunun bulunması" ifadelerini kullandı.

SANIK, ŞOK TALEP SONRASI SALONDAN ÇIKARTILDI
Öte yandan duruşma sırasında sanık Ali E. ile mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşandı. Duruşmada savunma yapan sanık Ali E., mahkeme başkanına davadan kendi rızasıyla çekilmesi imasında bulundu. Mahkeme başkanı bunun üzerine sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Sanığın salondan çıkarılması üzerine savunmasını avukatı devam ettirdi.

Duruşmada söz alan maktul ailelerinin avukatları, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini ve eğer başka suçlu varsa onların da tutuklanmasını talep etti.

DAVA 26 ARALIK 2024'E ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, mahkeme tarafından bina ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek davayı 26 Aralık 2024'e erteledi.

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