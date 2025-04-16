Engelli vatandaşı 500 bin TL dolandıran 4 şahıs tutuklandı | Video
Sakarya’da yüzde 40 engeli bulunan bir vatandaşın banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayarak 500 bin TL dolandıran 4 şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
00:23
Engelli vatandaşı 500 bin TL dolandıran 4 şahıs tutuklandı | Video 16.04.2025 | 12:58
01:38
Gizli kenevir bahçesi kuran şüpheli tutuklandı | Video 16.04.2025 | 09:45
04:25
Yayla evlerini tahrip eden ayılardan biri kaçarken görüntülendi | Video 16.04.2025 | 09:45
02:52
00:58
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video 16.04.2025 | 09:44
01:42
03:09
Kars'ta bir ayı gözetleme yaptı, ikisi yiyecek aradı | Video 16.04.2025 | 09:43
02:38
00:22
Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı | Video 16.04.2025 | 08:36
00:53
Aracından indi, tartıştığı sürücüye böyle saldırdı | Video 16.04.2025 | 08:36
02:57
00:44
Trabzon’da tüp patlaması sonucu ev çöktü: 1 yaralı | Video 14.04.2025 | 16:10
08:12
Terliğinin teki bulundu: 7 yaşındaki Cumali'den 3 gündür haber yok | Video 14.04.2025 | 15:01
03:17
Tırnakçılık yaparak 100 lirayı böyle çaldı | Video 14.04.2025 | 15:00
04:10
İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video 14.04.2025 | 14:26
03:00
İzmit Körfezi'nde dev ıstakoz görüntülendi | Video 14.04.2025 | 14:26
00:20
Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti | Video 14.04.2025 | 13:22
05:32
Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video 14.04.2025 | 12:23