Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Daha önce aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde mevcutlu gelen Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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