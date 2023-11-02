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Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video

02.11.2023 | 14:53

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında avukatı Haydar Enes Çetinkaya’nın da olduğu öğrenildi.

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Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Polat çiftinin avukatı olan Haydar Enes Çetinkaya'nın olduğu öğrenildi.

Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri devam eden Dilan ve Engin Polat çifti dün gece saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, sağlık kontrolünden 23.40'ta tekrar emniyete getirilmişti.

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