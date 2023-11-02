Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video
Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında avukatı Haydar Enes Çetinkaya’nın da olduğu öğrenildi.
Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri devam eden Dilan ve Engin Polat çifti dün gece saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, sağlık kontrolünden 23.40'ta tekrar emniyete getirilmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:53
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 02.11.2023 | 14:53
00:09
00:56
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53
06:34
Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31
00:33
01:57
Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video 02.11.2023 | 14:29
03:12
00:16
01:57
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video 02.11.2023 | 14:09
01:13
Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 02.11.2023 | 14:04
00:42
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video 02.11.2023 | 13:47
01:43
01:51
Siverek’te bir eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı | Video 02.11.2023 | 13:43
00:48
İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video 02.11.2023 | 13:20
01:12
İzmir'de uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 02.11.2023 | 09:46
01:17
Sultangazi'de küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada | Video 02.11.2023 | 12:30
01:30
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video 02.11.2023 | 12:30
03:35
00:20
02:53
Tramvay arızalandı; yolcular yürümek zorunda kaldı | Video 02.11.2023 | 12:34