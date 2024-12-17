Video Yaşam Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı:

Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video

17.12.2024 | 16:10

Türkiye'nin konuştuğu vahşet Konya'da yaşandı. Harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan Eren Peker (20), trafikte 'yol verme' kavgasında Muzaffer T. tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Talihsiz genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eren'in öldürüldüğü gece kaydedilen ses kayıtları da ortaya çıktı. Taksi şoförleri arasındaki panik anları kayıtlara böyle yansıdı: Eren öldü işi gücü bırakın!

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