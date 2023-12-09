Ersa Erol'da gözyaşları sel oldu! 32 yıllık mucize canlı yayında gerçek oldu

atv'nin çok izlenen programı Ersa Erol'da canlı yayınında gözyaşları sel oldu! Esra Erol'da canlı yayınında; Neslihan, kardeşi Berkant'a böyle kavuştu...