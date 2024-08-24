Erzincan’da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı | Video
Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1’i bebek toplam 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı. Kopan bacağı hastaneye yetiştirmek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Kaza mahalli adeta savaş alanını andırdı.
Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ticari taksinin içerisinden AFAD ekiplerince çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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