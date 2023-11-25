Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 25.11.2023 | 12:40 Erzincan'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir araç alev aldı. Kazada 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Yeni Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.M.'nin kullandığı 24 AJ 270 plakalı Volkswagen marka otomobil, kırmızı ışıkta duran Z.N. kontrolündeki 24 ABJ 020 plakalı Peugeot marka araca çarptı. Işıklarda bekleyen diğer, 24 AAD 552, 34 GIM 153 plakalı otomobiller ile 24 ABG 552 plakalı minibüsün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Durumu gören çevrede ki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.M, H.Y, Y.Ş, Z.N, H.K. ve C.T. ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir aracın motor kısmında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tedavi altına alınan yarlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.Kaza dolayısıyla polis kontrolünde trafiğe kapanan kavşak, araçların çekiciyle kaldırmasının ardından tekrardan açıldı.