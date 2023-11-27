Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köyler yeniden beyaz örtüye büründü.
Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergâhındaki Sakaltutan Geçidi'nde de etkili oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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