Video Yaşam Erzurum - Artvin karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı | Video
Erzurum - Artvin karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı | Video

Erzurum - Artvin karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı | Video

03.05.2025 | 12:37

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar Geçidi'nde heyelan meydana geldi. Olay sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Yetkililer, bölgede herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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Türkiye'nin önemli turizm rotalarından biri olan Pirinkayalar geçidi, geçtiğimiz yıllarda inşa edilen Pirinkayalar Tüneli'nin faaliyete geçmesiyle birlikte eski yoğunluğunu yitirmişti. Ancak buna rağmen, özellikle cam teras ve Fiyort Park gibi turistik alanları ziyaret eden birçok kişi, manzaranın tadını çıkarmak ve fotoğraf çektirmek için bu güzergâhı kullanmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, bu yolu kullanarak Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi doğa harikalarına ulaşırken, özellikle hafta sonları bölgede araç yoğunluğu artıyor. Yaşanan heyelanın kimseye zarar vermemesi, bölge halkı ve yetkililer tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

Yetkililer, olası yeni heyelan risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.
Öte yandan Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Uzundere ilçemize bağlı Balıklı Mahallesi, Pirinkayalar mevkiinde bulunan eski Erzurum-Artvin yolu, 02.05.2025 tarihinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu toprak ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Pirinkayalar Tüneli'nin hizmete açılmasının ardından kara yolu ağından çıkarılmış bulunan söz konusu yolda meydana gelen heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Kapanan güzergâhta Uzundere Belediyesi tarafından bugün itibarıyla temizlik ve yol açma çalışmalarına başlanacaktır" denildi.
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