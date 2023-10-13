Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video
ERZURUM merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli yöntemlerle birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Erzurum merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 3'ü kadın 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.
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