Video Yaşam Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video

Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı | Video

13.10.2023 | 09:34

ERZURUM merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli yöntemlerle birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Erzurum merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 3'ü kadın 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

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