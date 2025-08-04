Video Yaşam Erzurum'da çoban ayıyı bağırarak korkuttu: Gülümseten anlar kamerada | Video
Erzurum'da çoban ayıyı bağırarak korkuttu: Gülümseten anlar kamerada | Video

Erzurum'da çoban ayıyı bağırarak korkuttu: Gülümseten anlar kamerada | Video

04.08.2025 | 10:04

Erzurum’da bir çoban yaban hayatta gördüğü ayıyı bağırarak korkuttu ve sonrasında kaçırttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum'un Aziziye ilçesi Aşağı Akyazı Köyü'nde hayvanlarını otlatan Soner Kaplan, bir anda devasa bir ayı ile karşılaştı. Hayretinin ardından bir yandan elindeki cep telefonu ile ayıyı görüntüleyen Soner Kaplan bir yandan da bağırarak onu korkutup kaçırmaya çalıştı. Yaban hayatındaki ayı da bir süre çobana baktıktan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Soner Kaplan, kırsal alanda yaban hayvanları ile sıkça karşılaştıklarını belirterek, "O günde hayvanları otlatırken odun toplamak için hayvanlardan uzaklaştım. Tam o esnada hayvan ile karşı karşıya geldim. Cesaretimi toplayarak hayvanı kaçırmak için bağırdım. O anları da cep telefonuma kaydettim" diye konuştu.

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