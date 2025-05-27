Erzurum’da feci kaza: Beton mikseri onlarca aracı biçti | Video
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde beton mikseri onlarca aracı biçti. Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca aracı çarptıktan sonra devrildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:58
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 27.05.2025 | 10:15
02:16
Erzurum’da feci kaza: Beton mikseri onlarca aracı biçti | Video 27.05.2025 | 10:08
00:42
Papara'ya operasyon anları kamerada | Video 27.05.2025 | 10:08
00:20
Siber dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi | Video 27.05.2025 | 09:50
00:46
02:39
Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video 27.05.2025 | 09:17
05:13
00:23
"Hayırdır ya" diyerek başlanan tabureli tartışma kamerada | Video 27.05.2025 | 09:09
02:20
Kağıthane’de eğlence mekanına el bombası atıldı! 7 yaralı | Video 27.05.2025 | 08:31
01:13
02:02
Tartıştığı oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü, "Pişmanım" dedi | Video 26.05.2025 | 15:15
07:14
Antalya'da 15 katlı apartmanda çıkan yangında can pazarı | Video 26.05.2025 | 14:45
00:55
Saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada | Video 26.05.2025 | 12:25
00:30
Seyir halindeki tır böyle devrildi | Video 26.05.2025 | 12:25
01:23
"Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin" dedi, kanala atladı | Video 26.05.2025 | 12:25
00:25
Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti | Video 26.05.2025 | 11:07
01:37
Motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı | Video 26.05.2025 | 11:07
02:12
Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 26.05.2025 | 10:01
03:42
04:18
Uçan balıkların göçüne yoğun ilgi | Video 26.05.2025 | 09:43