Erzurum’da kaçak sigara operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video
Erzurum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda on binlerce kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon neticesinde gözaltına alınan M.K. ve M.H.K. isimli şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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