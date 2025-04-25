Erzurum’da narko operasyon: 7 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan operasyonda 7 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emiyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir' denildi.
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