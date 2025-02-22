Erzurum'daki deprem anında yaşanan panik kamerada | Video
Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün saat 15.27’de meydana gelen ve 4.4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı.
Erzurum kent merkezine 89 km uzaklıkta meydana gelen deprem, Hınıs ilçesinde korkuya sebep oldu. İlçe merkezinde o anlarda bir mağaza ve eczanenin güvenlik kameraları deprem anında vatandaşların panikleri ve koşturmalarını kayıt altına aldı.
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