Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 27.02.2025 | 12:50 Erzurumlu fenomen çobanın dünyaya gelen kuzusunu sevmesi ve diyaloğu yürekleri ısıttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, zaman zaman doğa ve hayvanseverliğiyle gündeme geliyor. Köyünde çobanlık ve hayvancılık yapan Şahin Dürlü, sosyal medyada doğal hayattan ve hayvan sevgisine dair videolu paylaşımlar yapıyor.Son olarak dünyaya gelen kuzusunu adeta bir çocuk gibi seven ve onunla konuşan Şahin Dürlü, "Hayvanları ve doğayı çok seviyorum. Doğada yaşayan ne varsa benim için kıymetli. Dünyaya gelen kuzumu severken insanlarla paylaşmak istedim" dedi.