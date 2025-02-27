Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video
Erzurumlu fenomen çobanın dünyaya gelen kuzusunu sevmesi ve diyaloğu yürekleri ısıttı.
Son olarak dünyaya gelen kuzusunu adeta bir çocuk gibi seven ve onunla konuşan Şahin Dürlü, "Hayvanları ve doğayı çok seviyorum. Doğada yaşayan ne varsa benim için kıymetli. Dünyaya gelen kuzumu severken insanlarla paylaşmak istedim" dedi.
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