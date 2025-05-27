Esenler’de 4. kez temizlenen daireden 7 kamyon çöp çıkarıldı | Video
Esenler’de yaşayan yaşlı bir kadının dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon çöp çıkarıldı. Aynı daireyi 4. defa boşaltan ekipler, 2 gün süren yoğun çalışmanın ardından tekrar temizleyerek teslim etti.
Çöp ev işe ilgili konuşan komşu Zekeriya Kurtuluş, "Aşağı yukarı 40 yıldır tanıyorum. Kocası öldükten sonra rahatsızlandı. Psikolojik rahatsızlığı var. Çöp topluyor ama maaşı da var, ev de kendilerinin. Hastaneye yatıp tedavi olması lazım. Zabıtalar 4-5 defadır geliyor evdeki eşyaları götürüyor, yine de yapıyor. Bina rahatsız oluyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:12
Otobüs şoförünün Heimlich manevrası bebeği hayatını böyle kurtardı | Video 27.05.2025 | 16:26
04:32
05:04
Esenler’de 4. kez temizlenen daireden 7 kamyon çöp çıkarıldı | Video 27.05.2025 | 16:25
00:25
00:53
SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video 27.05.2025 | 15:36
01:18
01:38
06:36
02:40
01:06
Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video 27.05.2025 | 12:35
03:14
Sahte altınları 12 kuyumcuya böyle sattı! | Video 27.05.2025 | 12:22
00:25
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video 27.05.2025 | 12:10
01:42
50 kilo midye şehirlerarası otobüsün teknik takibiyle ele geçirildi | Video 27.05.2025 | 12:02
06:11
01:54
Samsun merkezli 'Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | Video 27.05.2025 | 11:34
03:24
25 yaşındaki eşini tek kurşunla öldürdü! "KADES'e basacağını sandım" | Video 27.05.2025 | 11:23
00:38
03:20
Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video 27.05.2025 | 10:34
01:16
05:58
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 27.05.2025 | 10:15