Video Yaşam Esenler’de 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı | Video
Esenler’de 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı | Video

Esenler’de 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı | Video

04.07.2024 | 09:30

Esenler’de inşaat çalışması için temeli kazılan boş arsanın bitişiğinde bulunan 6 katlı bina, önceden barındırdığı çatlakların artması sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.

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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi.

Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.

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