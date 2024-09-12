Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video
İstanbul Haramidere’de Beylikdüzü yönünde ilerleyen 34 ERD 352 plakalı otomobil önünde ilerleyen 78 ABJ 942 plakalı arabaya çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yoğun trafik oluştu.
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