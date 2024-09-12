Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video 12.09.2024 | 16:24 İstanbul Haramidere’de Beylikdüzü yönünde ilerleyen 34 ERD 352 plakalı otomobil önünde ilerleyen 78 ABJ 942 plakalı arabaya çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yoğun trafik oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12:45 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ERD 352 plakalı otomobil sürücüsü önünde ilerleyen 78 ABJ 942 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir araç takla atarken diğeri de ana yoldan yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü otomobilden çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.