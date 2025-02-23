Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı, mahalleliden meydan dayağı yedi | Video
Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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