Video Yaşam Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video
Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video

Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video

10.11.2023 | 12:57

Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadının market poşetine koyarak camdan sokağa attığı bebeği hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bebeğin annesi ve anneannesi adli makamlara sevk edildi.

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Olay, dün sabah 07.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde meydana gelmiş İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa atmıştı. Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açmış, yeni doğan bebekle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmış, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürmüştü. Komşularının ihbarı üzerine yeni doğum yapan kadının evine gitmiş, kadın kapıyı açmayarak "Size ne benim çocuğum değil mi" diyerek polis ekiplerine tepki göstermişti. İkna çalışmalarının ardından gözaltına alınan kadın polis merkezine götürülmüştü.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, ANNE VE ANNEANNE ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
İlk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri evde olan bebeğin annesi S.M.Ö. ve anneanne N.G.'yi gözaltına aldı. Anne kızın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

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