Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmak isteyen 3 maganda adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul’da bir genci darp edip kaçırmaya çalışan daha sonra da marifet gibi sosyal medyadan birde fotoğraf paylaşan şahıslar emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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