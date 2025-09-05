Esenyurt'ta dronla tespit edilen uyuşturucu ticaretine suçüstü: 7 gözaltı | Video
Esenyurt'ta polis ekipleri, otomobilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri dronla tespit ederek yakaladı. 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların uyuşturucu ticareti havadan görüntülendi.
