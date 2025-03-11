Esenyurt’ta eski karısını bıçaklayarak öldüren şahıs intihar etti | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, yaklaşık bir ay önce boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği eski karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü ve ardından aynı bıçakla intihar etti.
BATMAZ'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan, olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" yazdığı görüldü.
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