Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video 28.12.2024 | 09:42 İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlarlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.