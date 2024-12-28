Video Yaşam Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video
Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video

Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video

28.12.2024 | 09:42

İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlarlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:57
Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video 28.12.2024 | 09:42
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 01:15
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 28.12.2024 | 09:26
Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video 00:41
Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video 28.12.2024 | 09:25
Hatay’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 01:44
Hatay'da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 16:58
Gaziantep’te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 00:34
Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 27.12.2024 | 15:58
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 01:09
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 27.12.2024 | 15:54
Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:46
Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.12.2024 | 15:17
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 00:46
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 15:08
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:37
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 27.12.2024 | 14:26
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 01:03
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 27.12.2024 | 13:46
Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 04:21
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 11:57
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara’da yakalandı | Video 00:39
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 01:07
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 04:17
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 27.12.2024 | 10:46
Malatya’da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 00:38
Malatya'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 27.12.2024 | 10:18
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 02:19
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 27.12.2024 | 09:38
Kayseri’de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 02:02
Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.12.2024 | 09:38
Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 02:44
Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 27.12.2024 | 09:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA