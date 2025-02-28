Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video
Esenyurt’ta 1 şüpheli, iş yerine molotoflu saldırı düzenledi. Alev alev yanan iş yeri itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Şüphelinin molotof attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İŞ YERİ SAHİBİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYİNCE ŞOKE OLDU
İşyeri sahibi yangın sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini kontrol edince şoke oldu. 1 şüphelinin önceden hazırladığı molotofu iş yerine atarak yangına sebep olduğu ortaya çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
"GÜVENLİK KAMERASINA BAKTIĞIMIZDA BİR KİŞİNİN MOLOTOF ATTIĞINI GÖRDÜK"
İşyeri sahibi Hüseyin Kip, "Ben burayı devir alalı 15- 20 gün oldu. Kimseyle bir husumetimiz yok, telefon geldi, dükkanda yangın var dediler koşa koşa geldik. Güvenlik kamerasına baktığımızda bir kişinin molotof attığını gördük. Baya bir zararımız var, içeride paketlerimiz vardı, plastik malzemeler vardı, yaklaşık 500 - 600 bin TL zararımız var" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:32
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 28.02.2025 | 13:33
01:16
Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video 28.02.2025 | 12:03
03:10
01:26
00:47
İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.02.2025 | 10:37
00:17
03:08
01:51
00:49
00:28
00:50
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2025 | 08:32
01:17
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 27.02.2025 | 16:26
00:23
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 15:42
03:03
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 27.02.2025 | 15:32
01:11
Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 27.02.2025 | 14:52
04:53
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 27.02.2025 | 14:52
02:17
02:41
Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 27.02.2025 | 13:59
01:33
Erzurum'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 27.02.2025 | 13:38
02:18
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video 27.02.2025 | 13:19