Video Yaşam Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video

Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video

28.02.2025 | 13:33

Esenyurt’ta 1 şüpheli, iş yerine molotoflu saldırı düzenledi. Alev alev yanan iş yeri itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Şüphelinin molotof attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yangın, 26 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1502 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir neden çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü. Alevler iş yerini sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYİNCE ŞOKE OLDU
İşyeri sahibi yangın sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini kontrol edince şoke oldu. 1 şüphelinin önceden hazırladığı molotofu iş yerine atarak yangına sebep olduğu ortaya çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

"GÜVENLİK KAMERASINA BAKTIĞIMIZDA BİR KİŞİNİN MOLOTOF ATTIĞINI GÖRDÜK"
İşyeri sahibi Hüseyin Kip, "Ben burayı devir alalı 15- 20 gün oldu. Kimseyle bir husumetimiz yok, telefon geldi, dükkanda yangın var dediler koşa koşa geldik. Güvenlik kamerasına baktığımızda bir kişinin molotof attığını gördük. Baya bir zararımız var, içeride paketlerimiz vardı, plastik malzemeler vardı, yaklaşık 500 - 600 bin TL zararımız var" dedi.

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