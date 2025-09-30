Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video
İstanbul Esenyurt’ta iki genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar saç başa birbirine girdi. Uzun süre birebirlerine saldıran kadınların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
