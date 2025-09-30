Video Yaşam Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video
30.09.2025 | 12:39

İstanbul Esenyurt’ta iki genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar saç başa birbirine girdi. Uzun süre birebirlerine saldıran kadınların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda kadınlar saç başa birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden kadınları kimse ayırmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
