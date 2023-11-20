Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 20.11.2023 | 10:29 Esenyurt’ta maddi hasarlı kaza sonrası kavga eden taraflar ortalığı birbirine kattı. Kavga sırasında aracıyla kaçmaya çalışan bir şahıs, motosiklete çarpıp devirirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyir halindeki iki araç arasında maddi hasarlı trafik kazası oldu. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıkarken bir süre sonra sinirler gerildi. Olaya sürücülerin yakınları da dahil olurken taraflar arasında küfür ve hakaretler havada uçtu. Bir süre sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine giren grup sokağı adeta birbirine kattı. Kavga sırasında sürücülerden biri aracına binerek uzaklaşmaya çalışırken park halindeki motosiklete çarpıp devirdi. Sürücü yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaşırken diğer şahıslar ise sürücüyü kovalamaya başladı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.