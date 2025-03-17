Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 17.03.2025 | 15:30 İstanbul Esenyurt’ta park yeri nedeniyle kavga eden komşular bir birine girdi. Taraflardan biri diğeri kafa atıp yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 16 Mart 2025 günü saat 22.53 saatinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İki komşu park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğeri kafa atıp yumrukladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.