Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10 İstanbul Esenyurt’ta iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi ile, bir servis minibüsünün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsün önünü kesen 3 şehir eşkiyası, aracın camlarını kırarak sürücüyü darp etti. Polisin çalışması sonucunda yakalanan şahıslara toplamda 9 bin 118 TL para cezası yazılırken, haklarında adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Sözlü atışmanın ardından 3 şehir eşkiyası minibüsün akan trafikte önünü keserek, araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapışmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.