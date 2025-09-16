Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video
İstanbul Esenyurt’ta iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi ile, bir servis minibüsünün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsün önünü kesen 3 şehir eşkiyası, aracın camlarını kırarak sürücüyü darp etti. Polisin çalışması sonucunda yakalanan şahıslara toplamda 9 bin 118 TL para cezası yazılırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
