Video Yaşam Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video

Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video

16.09.2025 | 11:10

İstanbul Esenyurt’ta iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi ile, bir servis minibüsünün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsün önünü kesen 3 şehir eşkiyası, aracın camlarını kırarak sürücüyü darp etti. Polisin çalışması sonucunda yakalanan şahıslara toplamda 9 bin 118 TL para cezası yazılırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Sözlü atışmanın ardından 3 şehir eşkiyası minibüsün akan trafikte önünü keserek, araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapışmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
Esenyurt’ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 01:37
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 16.09.2025 | 11:09
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
Can Holding’e yönelik ’kara para’ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 03:11
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01
Bakan Yerlikaya: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 16.09.2025 | 09:00
Malatya’da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 01:26
Malatya'da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 16.09.2025 | 09:00
İstanbul Bayrampaşa’da metrobüs yangını 01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
Altınova Belediyesi’nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 00:50
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 15.09.2025 | 15:45
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 15.09.2025 | 15:45
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 01:13
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 15.09.2025 | 15:33
Buca’da çöp isyanı: Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum | Video 08:04
Buca'da çöp isyanı: "Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum" | Video 15.09.2025 | 14:11
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 04:45
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 15.09.2025 | 13:38
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 02:17
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 15.09.2025 | 13:38
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 15.09.2025 | 13:27
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video 02:28
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video 15.09.2025 | 13:26
Ahırdaki soğuk hava deposunda bulunan 1,5 ton uygunsuz et imha edildi | Video 01:04
Ahırdaki soğuk hava deposunda bulunan 1,5 ton uygunsuz et imha edildi | Video 15.09.2025 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY