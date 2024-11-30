Esenyurt'ta sınıf arkadaşlarını tekme tokat döven öğrenciler babasını da tehdit etti 30.11.2024 | 14:32 İstanbul Esenyurt'ta bir grup lise öğrencisi, sınıfta tartıştıkları arkadaşlarının önünü kesip tekme tokat dövdü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, oğlunun telefonu ve cüzdanının da gasbedildiğini öne süren baba şikayetçi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Kasım'da saat 06.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki 3. sınıf lise öğrencisi Y.A. okuldaki tartışma sonrası bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi. Evden çıktığı sırada Y.A'nın önünü kesen şüpheliler tekme tokat saldırdı. Evinin penceresinden oğlunun saldırıya uğradığını gören baba Turgut A., aşağı inerek 112'yi aradı. Saldırıda yaralanan Y.A. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hastaneden darp raporu alan baba Ağır, önce okula ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI KAMERADA

Çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Y.A.'nın evden çıktığı sırada kalabalık bir gurubun köşe başında beklediği, Y.A. okula gitmek için otobüs durağına gitmeye çalıştığı sırada önce 1 kişi önünü kesiyor. Ardından saldırganlar Y.A.'yı yerde tekmeleyerek kaçtığı görülüyor.