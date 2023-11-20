Video Yaşam Esenyurt'ta sokak ortasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video
Esenyurt'ta sokak ortasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video

Esenyurt'ta sokak ortasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video

20.11.2023 | 13:19

ESENYURT'ta E.K. tartıştığı arkadaşı Yalçın Gırnatıcı'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, E.K. polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, dün saat 00.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen E.K. ile arkadaşı Yalçın Gırnatacı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.K. kavgada yanında bulunan bıçakla Yalçın Gırnatacı'ya saldırdı. Gırnatacı karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, E.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA
Saldırgan E.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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